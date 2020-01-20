Китай запретит пластиковые пакеты и трубочки. На долю страны приходится четверть всего мусора в мировом океане

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Китай запретит одноразовые пластиковые пакеты в столицах провинций и других крупных городах к концу 2020 года, а во всех остальных городах и населенных пунктах — в 2022-м.

Китайские власти приняли новую программу по борьбе с пластиком: производством, продажей и использованием. Для разных видов пластика и для разных частей Китая установлены разные сроки, когда запрет должен вступить в силу.

Например, к концу 2020 года пластиковые трубочки будут запрещены по всей стране, а пластиковые приборы в ресторанах — только в крупных городах. Торговли на вынос тот же запрет коснется только к концу 2025-го.

Тонкие одноразовые пакеты окажутся вне закона в большинстве магазинов крупных городов к концу 2020 года, а в маленьких городах их еще будут использовать до 2022-го, а то и 2025 года. Также к концу 2025 года отелям нельзя будет использовать одноразовый пластик, а почте — пластиковую упаковку посылок.

В 2015 году исследование журнала Science 2015 года показало, что 28% всего пластикового мусора в мировом океане, с большой вероятностью, приходятся на долю Китая. В океан пластик попадает через прибрежные свалки и полигоны; каждый год во всем мире в океан смывается около 8 миллионов тонн пластика.

В январе 2018 года Китай прекратил ввозить перерабатываемый пластик из других стран, после того как делал это в течение 30 лет. Только за один 2016 год к 67 миллионам тонн мусора, произведенного внутри Китая, импорт добавил еще 8,1 миллиона.

Теперь китайское правительство планирует, в дополнение к запрету на одноразовые пластиковые продукты, развивать использование разлагаемого или перерабатываемого пластика, а также создать современные программы переработки. Все это, считают в правительстве, важные элементы заботы о здоровье нации, которые помогут «построить прекрасный Китай».

Надежда Ляпунова