Судью, вернувшую «Башнефть» государству, досрочно лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России лишила полномочий заместителя председателя Арбитражного суда Москвы Ольгу Александрову, сообщает юридическое издание Legal.Report.

Александрову обвинили в давлении на судью Арбитражного суда Москвы, чтобы добиться нужного решения по судебному разбирательству между компанией «Мытищинский пластик» и банком «Траст». Взамен Александрова якобы предложила вознаграждение, сумму которого написала на бумаге — «60» (ВККС предположила, что речь шла о 60 тысячах долларов или евро). Судья, на которую пыталась повлиять Александрова, обратилась в ФСБ.

Сама Александрова отрицала обвинения, заявив, что ее слова неверно поняли. «23 года я работаю в судебной системе. <…> Рассматривала стратегически важные для России дела, в том числе дело с участием НК „Башнефть“. Я живу одна и воспитываю троих детей, двое из которых малолетние. Работать в таких условиях невозможно, поэтому я приняла решение уйти из судебной системы», — заявила Александрова на заседании ВККС и заплакала.

ВККС пришла к выводу, что действия Александровой противоречат закону России «О статусе судей» и Кодексу судейской этики. Ее досрочно лишили полномочий, а также второго квалификационного класса судьи.

В 2014 году Ольга Александрова удовлетворила иск Генпрокуратуры о передаче акций «Башнефти» от АФК «Система» государству. Основанием суд назвал незаконную приватизацию «Башнефти», которая проходила без участия «Системы».

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков был арестован до суда по делу об акциях «Башнефти». После того, как нефтяная компания перешла в собственность государства, Евтушенкова освободили.

В 2016 году Ольга Александрова получила повышение, перейдя из обычных судей в зампреды Арбитражного суда Москвы. В том же году «Башнефть» была куплена «Роснефтью».