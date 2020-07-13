Суд отказал парализованной москвичке в иске на миллион рублей о штрафах за нарушение карантина

Пресненский суд Москвы отклонил иск на миллион рублей, который профессор РУДН Ирина Карабулатова подала к московскому Главконтролю из-за штрафов о нарушении карантина во время эпидемии COVID-19. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Карабулатова частично парализована, квартиру она не покидала, по ее словам, около года. Она требовала от Главконтроля компенсацию за то, что после выписанных штрафов у нее пропал сон и ухудшилось здоровье.

В апреле 2020-го Ирина Карабулатова заболела ОРВИ, врач выдал ей постановление о запрете выходить из дома — Москва во время эпидемии COVID-19 считала заболевших ОРВИ потенциально заразившимися коронавирусной инфекцией. Карабулатова подписала постановление. Оно же обязывало ее установить приложение «Социальный мониторинг» (через него отслеживают передвижение людей с диагнозом COVID-19). В мае ей пришло два штрафа — за отсутствие приложения и за то, что она вышла из дома. Мэрия Москвы говорила, что Карабулатова поставила приложение на телефон сына, и из квартиры выходил он. После постов в фейсбуке и новостей в СМИ оба штрафа отменили.

На каком основании иск отклонили, «МБХ медиа» не уточняет. В карточке дела на сайте Пресненского суда на момент выхода новости решение не опубликовали.

Источник «Коммерсанта» в мэрии Москвы говорил, что штрафы Карабулатовой юридически обоснованы. Она не установила приложение, сославшись на отсутствие технической возможности сделать это, но не подала заявку на смартфон, который в таких случаях выдавала мэрия.

«При этом мы видим, что Ирина Карабулатова выкладывает фотографии и видеозаписи, очевидно сделанные с телефона, что дает основания полагать, что ее аппарат обладает техническими возможностями для установки приложения», — говорил источник Ъ.