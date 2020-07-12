В Хабаровске возобновилась акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

В Хабаровске прошла новая несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края , арестованного по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов.

Хабаровский сайт DVhab.ru сообщил, что протестующие, как и вчера, сначала прошли по городу, а затем собрались в центре, скандируя лозунги. DVhab.ru отмечает, что акция собрала меньше участников, чем накануне. Об этом же сообщает и корреспондент ТАСС с места событий, не уточняя число участников. По оценке Штаба Навального в Хабаровске на акцию собрались около 2000 человек.

Официально МВД региона пока данных об акции не сообщало.

«Сегодня шествие повторяется в меньших масштабах гораздо, видимо, это связано с тем, что не было единогласия, как вчера, проводить или нет. Одни писали, что будет автопробег, другие — что митинг, в итоге случилось и то, и то, сейчас идет шествие. Люди буквально присоединяются с улиц, с остановок, некоторые люди на машинах останавливаются и выходят [присоединяются]», — сообщил «МБХ медиа» активист Глеб Марьясов.

Никто из участников несанкционированной акции в Хабаровске не задержан.

Правительство Хабаровского края призвало жителей «сохранять благоразумие» и не поддаваться на «провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции».

Также акция в поддержку Фургала прошла 12 июля в Комсомольске-на-Амуре. Активист Михаил Потапенков рассказал «МБХ медиа», что в акции участвовали «300−500 человек плюс автомобилисты».

11 июля в Хабаровске прошла первая акция в поддержку Сергея Фургала, ставшая самой массовой в истории города. По официальным данным в ней приняли участие от 10 тысяч до 12 тысяч человек. Неофициально сообщалось о нескольких десятках тысяч участников.