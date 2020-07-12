Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в США. Forbes оценил состояние Маккензи Безос в 62,3 миллиарда долларов

Состояние Маккензи Безос — бывшей жены основателя Amazon Джеффа Безоса — за неделю увеличилось на 6 миллиардов долларов, до 62,3 миллиарда долларов, подсчитал Forbes. Теперь Маккензи Безос возглавляет рейтинг самых богатых женщин США, сместив с первого места дочь основателя сети магазинов Walmart Элис Уолтон. Состояние Уолтон Forbes оценивает в 57,3 миллиарда долларов.

Лишь одна женщина в мире богаче Маккензи Безос — наследница LʼOreal Франсуаза Бетанкур-Майер с 64 миллиардами долларов. Однако, пишет Forbes, если акции Amazon продолжат расти в цене такими же темпами, то скоро Маккензи Безос станет самой богатой женщиной не только в США, но и во всем мире.

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса 9 июля превысило 180 миллиардов долларов. Из-за роста акций Amazon, подсчитал Forbes, состояния Безос и его бывшей жены за неделю увеличились в общей сложности на 22 миллиарда долларов.

Джефф и Маккензи Безос официально закончили развод в июле 2019 года. Маккензи Безос получила 25% акций Amazon, принадлежавших ее бывшему супругу, которые в тот момент стоили 36 миллиардов долларов.

Бывшая супруга основателя Amazon активно занимается благотворительностью, в том числе участвует в совместных проектах с Мелиндой Гейтс — женой основателя Microsoft.