Состояние Джеффа Безоса превысило 180 миллиардов долларов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса на фоне роста акций компании превысило 180 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes.

Сейчас состояние Безоса Forbes оценивает в 182,6 миллиарда долларов. Журнал отмечает, что это максимальный размер состояния одного человека за последние 40 лет, когда издание ведет такие подсчеты.

Акции Amazon с середины марта выросли на 80% на фоне роста рынка онлайн-доставки, вызванного ограничением работы традиционных магазинов из-за пандемии коронавируса.

В 2019 году Безос развелся с женой; по итогам бракоразводного соглашения она получила четверть от их совместных акций Amazon. Сейчас стоимость доли Маккензи Безос составляет около 60 миллиардов долларов.