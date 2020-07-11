ВОЗ и США сообщили о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 10 июля во всем мире коронавирус обнаружили у 228 102 человек за сутки.

Это рекордный суточный прирост новых случаев за все время пандемии и пятый раз за июль, когда за день коронавирус выявляют у более 200 тысяч человек.

В США, где COVID-19 распространен наиболее широко, за сутки коронавирус выявили у 68 100 человек, сообщает The New York Times. По данным Reuters, за день в США вирус обнаружили у более 69 тысяч человек.

В США рекордный прирост регистрируют третий день подряд. Ранее в США за сутки никогда не выявляли более 60 тысяч заболевших.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 3 184 573 (+66 627) 134 092 (+802) 983 185 (+14 074) 2 067 296 🇧🇷 Бразилия 1 800 827 (+45 048) 70 398 (+1 214) 1 217 361 (+45 914) 513 068 🇮🇳 Индия 820 916 (+27 114) 22 123 (+519) 515 386 (+19 873) 283 407 🇷🇺 Россия 713 936 (+1 073) 11 017 (+17) 489 068 (+834) 213 851 🇵🇪 Перу 319 646 (+3 198) 11 500 (+186) 210 638 (+2 836) 97 508 🇨🇱 Чили 309 274 (+3 058) 6 781 (+99) 278 053 (+3 131) 24 440 🇲🇽 Мексика 289 174 (+6 891) 34 191 (+665) 225 356 (+5 728) 29 627 🇬🇧 Великобритания 288 710 (+512) 44 697 (+48) 512* _ 🇪🇸 Испания 253 908 (+852) 28 403 (+2) 150 376 75 129 🇮🇷 Иран 252 720 (+2 262) 12 447 (+142) 215 015 (+2 839) 25 258 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 12 499 540 560 226 6 880 355 5 058 959

Актуально на 10:14 11.07.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 10:14 11.07.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.

В конце июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.