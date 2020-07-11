ВОЗ и США сообщили о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 10 июля во всем мире коронавирус обнаружили у 228 102 человек за сутки.
Это рекордный суточный прирост новых случаев за все время пандемии и пятый раз за июль, когда за день коронавирус выявляют у более 200 тысяч человек.
В США, где COVID-19 распространен наиболее широко, за сутки коронавирус выявили у 68 100 человек, сообщает The New York Times. По данным Reuters, за день в США вирус обнаружили у более 69 тысяч человек.
В США рекордный прирост регистрируют третий день подряд. Ранее в США за сутки никогда не выявляли более 60 тысяч заболевших.
Актуально на 10:14 11.07.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.
В конце июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.