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ВОЗ и США сообщили о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки

Источник: Всемирная организация здравоохранения
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 10 июля во всем мире коронавирус обнаружили у 228 102 человек за сутки.

Это рекордный суточный прирост новых случаев за все время пандемии и пятый раз за июль, когда за день коронавирус выявляют у более 200 тысяч человек.

В США, где COVID-19 распространен наиболее широко, за сутки коронавирус выявили у 68 100 человек, сообщает The New York Times. По данным Reuters, за день в США вирус обнаружили у более 69 тысяч человек.

В США рекордный прирост регистрируют третий день подряд. Ранее в США за сутки никогда не выявляли более 60 тысяч заболевших.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇺🇸 США
3 184 573 (+66 627)
134 092 (+802)
983 185 (+14 074)
2 067 296
🇧🇷 Бразилия
1 800 827 (+45 048)
70 398 (+1 214)
1 217 361 (+45 914)
513 068
🇮🇳 Индия
820 916 (+27 114)
22 123 (+519)
515 386 (+19 873)
283 407
🇷🇺 Россия
713 936 (+1 073)
11 017 (+17)
489 068 (+834)
213 851
🇵🇪 Перу
319 646 (+3 198)
11 500 (+186)
210 638 (+2 836)
97 508
🇨🇱 Чили
309 274 (+3 058)
6 781 (+99)
278 053 (+3 131)
24 440
🇲🇽 Мексика
289 174 (+6 891)
34 191 (+665)
225 356 (+5 728)
29 627
🇬🇧 Великобритания
288 710 (+512)
44 697 (+48)
512*
_
🇪🇸 Испания
253 908 (+852)
28 403 (+2)
150 376
75 129
🇮🇷 Иран
252 720 (+2 262)
12 447 (+142)
215 015 (+2 839)
25 258
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
12 499 540
560 226
6 880 355
5 058 959
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 10:14 11.07.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.

В конце июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.

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