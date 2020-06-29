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Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

Источник: Reuters
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.

«Мы все хотим, чтобы это (пандемия COVID-19) закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению. Хотя многие страны добились определенного прогресса, пандемия на самом деле ускоряется», — сказал Гебрейесус на брифинге для журналистов.

Глава ВОЗ отметил, что спустя шесть месяцев с момента, когда в Китае сообщили о первых случаях заражения, во всем мире коронавирус обнаружили у более 10 миллионов человек, а 500 тысяч из них умерли. «Многие люди остаются восприимчивы. У вируса еще много места для развития», — отметил Гебрейесус.

Один из ведущих экспертов ВОЗ Майк Райан в то же время сказал, что достигнут гигантский прогресс в разработке безопасной и эффективной вакцины от COVID-19, но нет гарантии, что это даст результат.

Начиная с 18 июня, во всем мире почти каждый день регистрируют более 150 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. 28 июня в мире выявили более 178 тысяч новых заболевших, следует из отчета ВОЗ (.pdf).

Больше всего выявленных случаев коронавируса приходится на США, Бразилию, Россию, Индию и Великобританию.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇺🇸 США
2 548 996 (+38 845)
125 803 (+264)
685 164 (+5 856)
1 738 029
🇧🇷 Бразилия
1 344 143 (+30 476)
57 622 (+552)
746 018 (+18 303)
540 503
🇷🇺 Россия
641 156 (+6 719)
9 166 (+93)
403 430 (+4 343)
228 560
🇮🇳 Индия
548 318 (+19 459)
16 475 (+380)
321 723 (+12 010)
210 120
🇬🇧 Великобритания
311 722 (+901)
43 597 (+36)
512*
267 613
🇵🇪 Перу
279 419 (+3 430)
9 317 (+182)
167 998 (+3 974)
102 104
🇨🇱 Чили
271 982 (+4 216)
5 509 (+162)
232 210 (+4 155)
34 263
🇪🇸 Испания
248 770 (+301)
28 343 (+2)
150 376
70 051
🇮🇹 Италия
240 310 (+174)
34 738 (+22)
188 891 (+307)
16 681
🇮🇷 Иран
222 669 (+2 489)
10 508 (+144)
183 310 (+2 649)
28 851
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
10 153 384
501 999
5 145 893
4 505 492
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 20:44 29.06.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.

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