Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.

«Мы все хотим, чтобы это (пандемия COVID-19) закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению. Хотя многие страны добились определенного прогресса, пандемия на самом деле ускоряется», — сказал Гебрейесус на брифинге для журналистов.

Глава ВОЗ отметил, что спустя шесть месяцев с момента, когда в Китае сообщили о первых случаях заражения, во всем мире коронавирус обнаружили у более 10 миллионов человек, а 500 тысяч из них умерли. «Многие люди остаются восприимчивы. У вируса еще много места для развития», — отметил Гебрейесус.

Один из ведущих экспертов ВОЗ Майк Райан в то же время сказал, что достигнут гигантский прогресс в разработке безопасной и эффективной вакцины от COVID-19, но нет гарантии, что это даст результат.

Начиная с 18 июня, во всем мире почти каждый день регистрируют более 150 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. 28 июня в мире выявили более 178 тысяч новых заболевших, следует из отчета ВОЗ (.pdf).

Больше всего выявленных случаев коронавируса приходится на США, Бразилию, Россию, Индию и Великобританию.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 2 548 996 (+38 845) 125 803 (+264) 685 164 (+5 856) 1 738 029 🇧🇷 Бразилия 1 344 143 (+30 476) 57 622 (+552) 746 018 (+18 303) 540 503 🇷🇺 Россия 641 156 (+6 719) 9 166 (+93) 403 430 (+4 343) 228 560 🇮🇳 Индия 548 318 (+19 459) 16 475 (+380) 321 723 (+12 010) 210 120 🇬🇧 Великобритания 311 722 (+901) 43 597 (+36) 512* 267 613 🇵🇪 Перу 279 419 (+3 430) 9 317 (+182) 167 998 (+3 974) 102 104 🇨🇱 Чили 271 982 (+4 216) 5 509 (+162) 232 210 (+4 155) 34 263 🇪🇸 Испания 248 770 (+301) 28 343 (+2) 150 376 70 051 🇮🇹 Италия 240 310 (+174) 34 738 (+22) 188 891 (+307) 16 681 🇮🇷 Иран 222 669 (+2 489) 10 508 (+144) 183 310 (+2 649) 28 851 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 10 153 384 501 999 5 145 893 4 505 492

Актуально на 20:44 29.06.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 20:44 29.06.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.