Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.
«Мы все хотим, чтобы это (пандемия COVID-19) закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению. Хотя многие страны добились определенного прогресса, пандемия на самом деле ускоряется», — сказал Гебрейесус на брифинге для журналистов.
Глава ВОЗ отметил, что спустя шесть месяцев с момента, когда в Китае сообщили о первых случаях заражения, во всем мире коронавирус обнаружили у более 10 миллионов человек, а 500 тысяч из них умерли. «Многие люди остаются восприимчивы. У вируса еще много места для развития», — отметил Гебрейесус.
Один из ведущих экспертов ВОЗ Майк Райан в то же время сказал, что достигнут гигантский прогресс в разработке безопасной и эффективной вакцины от COVID-19, но нет гарантии, что это даст результат.
Начиная с 18 июня, во всем мире почти каждый день регистрируют более 150 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. 28 июня в мире выявили более 178 тысяч новых заболевших, следует из отчета ВОЗ (.pdf).
Больше всего выявленных случаев коронавируса приходится на США, Бразилию, Россию, Индию и Великобританию.
Актуально на 20:44 29.06.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.