В России за сутки коронавирус обнаружили у 6611 человек

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 6611 человек после проведения 320 тысяч лабораторных исследований на COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб. Днем ранее вирус обнаружили у 6635 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России заболевание диагностировали у 720 547 человек. За все время в стране провели свыше 22,7 миллиона тестов на коронавирус.

Больше всего заболевших за сутки в Москве (+678 человек), Петербурге (+296), Свердловской области (+280), Ханты-Мансийском автономном округе (+268) и Алтайском крае (+228).

За сутки в России от коронавируса умерли 188 человек (днем ранее — 174 человека). С начала эпидемии в стране умерли 11205 человек с COVID-19.

За день выздоровели 8378 человек с коронавирусом (днем ранее — 7752). Общее число выздоровевших в России достигло 497 446 человек.