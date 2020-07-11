В Москве участницу «Бессрочного протеста» задержали у памятника Пушкину с плакатом «Выходи»

Московские полицейские задержали активистку Милю Кашапову, стоявшую на Пушкинской площади в одиночном пикете. В руках она держала плакат «Выходи 15.07. Пушкинская площадь. 19:00». К ней выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

Еще один активист Александр Дмитриев был задержан второй раз за день. На него собираются составить протокол о неповиновении полицейскому.

Днем 11 июля на Пушкинской площади также задержали активистов Федора Протащика и Анну Лойко.

Активисты «Бессрочного протеста» устраивают пикеты на Пушкинской площади начиная с 1 июля. После объявления первых итогов голосования по поправкам к Конституции на площади прошла акция противников обнуления президентских сроков Владимира Путина. В ней участвовали несколько сотен человек. Полиция им не мешала и даже раздавала медицинские маски.

2 июля организаторы кампании «Нет!», выступающей против поправок к Конституции, уведомили мэрию Москвы о том, что намерены провести 15 июля на Пушкинской площади 10-тысячный митинг «НЕТ вечному Путину». 9 июля власти в проведении акции отказали. В тот же день у сотрудников «Открытой России», «МБХ медиа» и муниципального депутата Юлии Галяминой прошли обыски. Они связали их с митингом.