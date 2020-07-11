В Карелии чиновник рассказал о принуждении «правильно» проголосовать по поправкам к Конституции. И его уволили

Чиновник из Беломорского района Карелии Евгений Антипин сообщил во «ВКонтакте», что 7 июля был уволен со службы после того, как рассказал о принуждении работников районной администрации «правильно» проголосовать по поправкам к Конституции РФ. Внимание на это обратило издание «Север.Реалии».

Антипина уволили с поста директора районного управления по физкультуре, делам молодежи и развитию туризма. Антипин считает, что его уволили за то, что он сообщил о принуждении к голосованию.

22 июня чиновник опубликовал в ВК пост о том, как 20 марта его и других руководящих сотрудников собрали в районной администрации. Начальник отдела образования Татьяна Долинина, выступившая перед ними, сообщила, что сотрудники и люди из их окружения должны «правильно» проголосовать по поправкам к Конституции.

24 июня глава администрации Беломорского района Алексей Уханов назвал заявление Антипина о принуждении к голосованию «выдумкой». «В нашем районе соблюдаются все нормы закона. Мы за гласность, законность и легитимность!» — отметил он.

В июне стало известно, что руководители ряда бюджетных учреждений принуждают сотрудников участвовать в электронном голосовании по поправкам к Конституции. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что избирательная комиссия не нашла этому подтверждений.