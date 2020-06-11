Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что избирательная комиссия не нашла подтверждений тому, что работников бюджетных организаций принуждают участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России.

«В основном это были фейки. Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их не может быть», — сказала Элла Памфилова (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, в сообщениях о принуждении упоминаются несуществующие департаменты.

Памфилова также выступила против анонимности людей, сообщающих о принуждении. «Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай», — сказала она.

Голосование по поправкам в Конституцию России продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать в интернете.

11 июня «Коммерсант» сообщил, что руководители ряда бюджетных учреждений рекомендовали сотрудникам участвовать именно в электронном голосовании по поправкам в Конституции. О принуждении московских бюджетников голосовать дистанционно еще в марте сообщала «Русская служба Би-би-си».