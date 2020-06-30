Корреспондент «Би-би-си» узнал, как сотрудники московского метро отчитались о голосовании Он случайно попал в их внутренний чат благодаря рабочей сим-карте

Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Руководящих работников профсоюза московского метрополитена, предположительно, принуждали к голосованию по поправкам к Конституции, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Корреспондент издания Петр Козлов случайно попал во внутренний чат профсоюза московского метрополитена после того, как в 2018 году ему на работе выдали сим-карту МТС. Ранее этот телефонный номер принадлежал главе первичной профсоюзной организации электродепо «Свиблово».

В августе 2019 года журналиста добавили в мессенджере WhatsApp в чат с названием «Депо», где состояли примерно 50 человек — в основном руководители первичных профсоюзных организаций метро. 23 июня 2020 года администратор чата попросил всех, кто состоит в группе, сообщить о том, где они собираются голосовать. Другой участник группы написал: «Отчет 25.06!» В назначенный день участники чата начали сообщать, что проголосовали: некоторые присылали скриншоты с сайта электронного голосования, другие просто писали «Проголосовал».

Корреспондент «Би-би-си» установил, что администратором чата была заведующая организационным отделом профсоюза работников метро Юлия Мокрина. Она объяснила, что просила рассказать, кто и как голосует, поскольку в «метрополитен привозили урны [для голосования]». Сообщения, отправленные 25 июня, по ее словам, были «статическим отчетом о профсоюзной работе».

Участником чата, просившим предоставить отчет 25 июня, оказался глава профсоюзной организации дирекции строящегося метрополитена Константин Колотилин. Он сообщил «Би-би-си», что попал в чат «Депо» случайно. «Случайно попал и случайно написал. Промахнулся, не в ту группу написал», — сказал он.

Произошедшее напоминает принуждение к голосованию, сообщили изданию бывший член Центризбиркома, адвокат Вадим Прохоров и член совета движения «Голос» Андрей Бузин, ранее входивший в научно-экспертный совет ЦИК. За принуждение к голосованию работодателям грозит административная или уголовная ответственность.

Когда журналисты «Би-би-си» начали разбираться с отчетами о голосовании, телефон корреспондента Петра Козлова исключили из чата.

Пересказал Александр Бакланов