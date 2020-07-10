Нидерланды подадут в суд на Россию из-за крушения «боинга» под Донецком

Правительство Нидерландов планирует подать в Европейский суд по правам человека иск к России из-за компании «Малайзийские авиалинии» под Донецком в 2014 году. Об этом, как сообщает Reuters, сказано в письме правительства в парламент страны.

Правительство рассчитывает добиться «правды, справедливости и ответственности» для всех 298 человек, погибших в авиакатастрофе.

Нидерланды считают Россию ответственной в крушении «боинга». Россия причастность к катастрофе отрицает.

В июне 2019 года обвинения по делу о крушении «боинга» под Донецком были предъявлены россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Суд над обвиняемыми в убийстве 298 человек начался в марте 2020 года в Нидерландах.

В декабре 2015 года в России приняли закон, разрешающий Конституционному суду РФ признавать неисполнимыми решения Европейского суда по правам человека. Поправки, внесенные в Конституцию РФ в июле 2020 года, расширили эту норму и теоретически позволяют России не исполнять отдельные решения самых разных международных судов.