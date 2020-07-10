NASA и Япония договорились вместе осваивать Луну

NASA и Япония подписали соглашение о совместной работе по программе (лунная программа США). Об этом сообщается на сайте NASA.

Соглашение предусматривает в том числе вклад Японии в создание окололунной станции (Лунная орбитальная платформа-шлюз, Lunar Orbital Platform-Gateway, LOP-G, или Gateway) и в освоение поверхности Луны.

Также документ продлевает уже действующее сотрудничество США и Японии на МКС.

Япония заинтересовалась Gateway в начале 2019-го, пишет TechCrunch. До этого к проекту присоединились Канада и Европейское космическое агентство.

«Роскосмос» планировал участвовать в создании модулей для окололунного шлюза, переговоры шли с 2017 года. По последним данным — на конец 2019-го — российская госкорпорация и NASA ни о чем не договорились.

NASA рассчитывает в 2021 году отправить на Луну грузовые миссии, а в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов.