На корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову составили протокол за одиночный пикет в поддержку Светланы Прокопьевой

ОВД Замоскворечье составило административный протокол в отношении корреспондента «Медузы» Кристины Сафоновой после того, как 3 июля она вышла к зданию ФСБ на Лубянке в Москве с одиночным пикетом в поддержку журналистки .

Как сообщила Сафонова, протокол составили по статье о нарушении установленного порядка проведения пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП), за что предусмотрен штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Интересы Кристины Сафоновой представляет адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов.

3 июля на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Полиция задержала 17 человек, в основном журналистов.