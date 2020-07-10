Адвокатов по делу Михаила Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представляющие разные стороны по уголовному делу о ДТП с Михаилом Ефремовым, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Как сообщает Федеральная палата адвокатов РФ, в отношении Пашаева и Добровинского возбуждены дисциплинарные дела «в соответствии с нормами закона „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“ и Кодекса профессиональной этики адвоката».

Ранее адвокатская палата выражала обеспокоенность тем, что оба защитника активно комментируют дело Михаила Ефремова в СМИ, публично раскрывают сведения, относящиеся к адвокатской тайне, а также «откровенно используют свою причастность к „громкому“ делу для саморекламы».

8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию на Смоленской площади в центре Москвы. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Эльман Пашаев является защитником Ефремова. Александр Добровинский представляет интересы потерпевшей стороны.