Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

У офиса «Открытой России» в Москве люди в штатском задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову. Об этом «МБХ медиа» сообщил другой координатор «Открытой России» Дмитрий Заир-Бек.

В разговоре с «Интерфаксом» он сказал, что на сайте Басманного суда есть информация о девяти обысках в отношении их организации. Все они связаны с о хищениях в 2003 году, сообщил агентству адвокат Михаил Бирюков.

Утром 9 июля полиция в Москве пришла с обысками к шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову, координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, а также муниципальному депутату Юлии Галяминой. Обыск также начался в Томске у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин заявил, реальной причиной может быть заявка на митинг 15 июля на Пушкинской площади против поправок к Конституции. Заявку на акцию подал Комитет «Нет!», организованный муниципальными депутатами Юлией Галяминой, Ильей Азаром и «Открытой Россией». Власти в проведении митинга отказали. Также отклонена заявка на аналогичный митинг в Петербурге, поданная Либертарианской партией, движением «Весна» и «Открытой Россией».