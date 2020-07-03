В Петербурге анонсировали митинг против «обнуления» Путина

Либертарианская партия, движение «Весна» и «Открытая Россия» направили в администрацию Петербурга уведомление о проведении 15 июля митинга против поправок к Конституции. Об этом в твиттере сообщил представитель Либертарианской партии в Петербурге Денис Луговский.

Митинг против «обнуления» Путина, как выразился Луговский, заявлен на трех площадках в центральных районах города. Организаторы рассчитывают, что акция соберет тысячу участников.

2 июля организаторы кампании «Нет!» подали в мэрию Москвы уведомление о митинге под названием «НЕТ вечному Путину». Организаторы намерены 15 июля провести на Пушкинской площади акцию с участием 10 тысяч человек.

Голосование по поправкам к Конституции, среди которых обнуление президентских сроков, позволяющее Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства, проходило в России с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%. Поправки вступят в силу 4 июля.