Защита обжаловала арест журналиста Ивана Сафронова

Арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, обжалован, сообщил «Интерфаксу» его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

«Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова», — сказал Павлов, подчеркнув, что защита считает решение суда незаконным и необоснованным.

«Мы не увидели в материалах дела, представленных следствием, как обоснования того, что Ивану было необходимо избирать столь строгую меру пресечения, так и доказательств его причастности к преступлению», — заявил адвокат.

Дата рассмотрение жалобы в Мосгорсуде на момент написания новости назначена не была.

Иван Сафронов, работавший в «Коммерсанте» и «Ведомостях», а в мае 2020 года ставший советником главы «Роскосмоса», был задержан по подозрению в госизмене 7 июля. Лефортовский суд санкционировал арест Сафронова на два месяца.

7 и 8 июля в Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку Сафронова. Многие СМИ опубликовали заявления, потребовав освободить журналиста.