В Москве с 1 августа театры откроют для зрителей. Но занимать разрешат лишь половину мест в зале

Московские театры откроются для зрителей с 1 августа, но смогут принять только 50% зрителей от количества мест в зале. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он выразил надежду на то, что к сентябрю разрешенное количество зрителей в зале можно будет увеличить.

Театры в Москве закрыли 16 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. С середины июня театрам разрешили возобновить репетиции, но не показ спектаклей. В настоящий момент Минкультуры РФ и Роспотребнадзор разрабатывают рекомендации по работе театров со зрителями.

Из-за коронавируса в Москве и других городах России были закрыты и другие культурно-досуговые учреждения. Музеи начали постепенно возобновлять работу в июне, кинотеатры должны открыться 15 июля. Про театры и концертные залы ранее сообщалось, что они возобновят работу лишь осенью.