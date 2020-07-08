СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложил отменить все штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции, если правонарушения не повлекли негативных последствий. Об этом говорится в докладе совета (.pdf) о правах человека во время пандемии COVID-19.
«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — сказано в докладе.
В СПЧ считают, что Госдума может объявить административную амнистию, в рамках которой будут отменены штрафы. В совете отметили, что ранее административных амнистий в России не объявляли, но это полностью соответствует Конституции и не противоречит КоАП.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал предложение СПЧ «правильным», но отметил, что его нужно обсудить.
В мае глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы, выписанные через приложение «Социальный мониторинг», которое отслеживает перемещения заразившихся коронавирусной инфекцией и ОРВИ в Москве. В мэрии Москвы эту идею не поддержали.