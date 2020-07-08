Посольство США назвало аресты журналистов кампанией против свободы прессы в России. МИД РФ в ответ посоветовал «заняться своими делами»

Продолжающиеся аресты журналистов в России похожи на кампанию против свободы прессы. Об этом в твиттере написала пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

7 июля в Москве прошла онлайн-конференция «Мир глазами СМИ в 2020 году», на что Росс заявила, что более актуальной темой стала бы «Россия глазами СМИ в 2020-м», и отметила в своем посте аккаунт российского МИДа.

Российские дипломаты в ответ на твит Росс написали на английском: «Занимайтесь своими делами» («Mind your own business»).

7 июля в Москве был арестован бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. ФСБ подозревает его в передаче секретных сведений разведке Чехии. По статье о госизмене Сафронову может грозить до 20 лет лишения свободы.

На фоне задержания Сафронова на Лубянке у здания ФСБ прошли одиночные пикеты, на которых были задержаны более 20 журналистов. Многие российские СМИ выступили с заявлениями в поддержку Ивана Сафронова и требованием открытого расследования его дела.