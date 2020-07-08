Корреспондента «Медузы» Лилию Яппарову отпустили из полиции

Корреспондента «Медузы» Лилию Яппарову отпустили из ОВД «Китай-город», куда ее доставили после задержания на Лубянке.

Яппарову отпустили под обязательство о явке для составления протокола о нарушении правил митингов и пикетов (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

В общей сложности на одиночных пикетах в поддержку журналиста Ивана Сафронова были задержаны 28 человек.

Все задержанные уже отпущены из полиции, большинство из них — без составления протоколов под обязательство о явке.

Журналиста Ивана Сафронова 7 июля арестовали на два месяца по подозрению в государственной измене — по версии обвинения, он передал некие секретные данные разведке Чехии. Сам Сафронов отрицает вину и считает, что дело против него связано с журналистской деятельностью.