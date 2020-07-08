ФСБ приложила к делу Ивана Сафронова две экспертизы о передаче им секретных сведений

В присутствуют как минимум два заключения специалистов, которые якобы подтверждают, что он передавал секретную информацию. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Как рассказал адвокат Иван Павлов, один из документов датирован сентябрем 2019 года (тогда Сафронов еще работал в «Ведомостях»), второй — маем 2020 года (в этом месяце журналист перешел на работу в «Роскосмос»). Адвокат отметил, что защита не видела сами материалы, но ссылка на них содержится в постановлении о возбуждении дела.