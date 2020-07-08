ФСБ приложила к делу Ивана Сафронова две экспертизы о передаче им секретных сведений
В деле Ивана Сафронова присутствуют как минимум два заключения специалистов, которые якобы подтверждают, что он передавал секретную информацию. Об этом сообщают «Открытые медиа».
Как рассказал адвокат Иван Павлов, один из документов датирован сентябрем 2019 года (тогда Сафронов еще работал в «Ведомостях»), второй — маем 2020 года (в этом месяце журналист перешел на работу в «Роскосмос»). Адвокат отметил, что защита не видела сами материалы, но ссылка на них содержится в постановлении о возбуждении дела.
Как отмечает собеседник «Открытых медиа», близкий к ФСБ, при трудоустройстве в госкорпорацию проводится тщательная проверка, которой занимаются сотрудники ФСБ. Без их разрешения Сафронова не могли взять на работу, предполагающую, в частности, взаимодействие с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, у которого есть доступ к гостайне. Источник допустил, что в ФСБ специально ждали, пока Сафронов уйдет из журналистики на госслужбу, чтобы его задержание не вызвало такого же общественного резонанса, как в случае с арестом специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.