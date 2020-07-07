В России выросли продажи недорогих смартфонов. Торговые сети связали рост с выплатами на детей

Часть средств, выделенных на поддержку семей с детьми во время пандемии, россияне потратили на покупку новых недорогих смартфонов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных ритейлеров.

В первые дни июня и июля, то есть сразу после того, как российским семьям были начислены по 10 тысяч рублей за детей от 3 до 16 лет, продажи устройств стоимостью до 10 тысяч рублей выросли на 48%. Как отмечают опрошенные изданием ритейлеры, продажи недорогих телефонов в этот период были практически на уровне предновогодних.

Всплеск продаж зафиксировали, например, «Связной», «М.Видео-Эльдорадо», а также сети мобильных операторов, например, «Вымпелком», где лидерами по количеству проданных устройств стали Samsung, Honor и Xiaomi.

Представители МТС, в свою очередь, объясняют резкий рост продаж совокупностью причин — открытием торговых центров после карантина, отложенным спросом и снижением трат на отдых.

На эти выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет правительством РФ было потрачено 548 миллиардов рублей. Выплаты проводились дважды — в начале июня и начале июля.