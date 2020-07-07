В июне число личных банкротств в России выросло вдвое

Российские суды в июне признали банкротами 11483 человека, включая индивидуальных предпринимателей, что в 2,18 раза больше, чем в июне 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на .

Это рекордное число рассмотренных дел о финансовой несостоятельности за один месяц, начиная с 2015 года, когда в России ввели норму о банкротстве физлиц, уточняет РБК.

За тот же период суды признали банкротами 1257 компаний, что на 30,5% больше, чем в июне прошлого года.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин сообщил, что с 19 марта по 11 мая суды редко рассматривали дела о банкротстве, а, когда вернулись к работе, «отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы».

Всего во втором квартале 2020 года суды признали несостоятельными 20362 человека. Это на 29,6% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В первом квартале 2020 года банкротами признали 22356 человек, что на 68% больше, чем в январе-марте 2019 года.