В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тысячи граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурса).

За весь 2019 год суды признали финансово несостоятельными почти 69 тысяч россиян, что на 56,8% больше показателя 2018 года.

Руководитель Федресурса Алексей Юхнин связал рост числа банкротств с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре. Но он не исключил, что Россию ждет всплеск банкротств на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников.

Ожидать всплеска банкротств из-за кризиса можно через два-шесть месяцев, считает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Адвокат, партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак спрогнозировал, что число заявлений на банкротство начнет расти в августе.

В статистике банкротства, вызванные кризисом, найдут отражение не раньше, чем через год, уточнил глава Федресурса.

Президент России Владимир Путин распорядился предоставить полугодовые кредитные каникулы тем гражданам, чей месячный доход из-за эпидемии коронавируса снизился более чем на 30%. Размер займа для отсрочки не может превышать 100 тысяч — 1,5 миллиона рублей в зависимости от вида кредита.

В феврале 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве малоимущих граждан на внесудебное банкротство, позволяющий освободиться от обязательств по решению арбитражного управляющего. Ко второму чтению в документ планируется добавить норму об упрощенной судебной процедуре банкротства.