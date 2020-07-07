СМИ сообщили об аресте Ивана Сафронова. Его адвокат заявил, что решение еще не принято

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в рамках дела о госизмене. Об этом написали сразу несколько СМИ, корреспонденты которых присутствуют у здания суда, в частности, РБК и «МБХ медиа».

В то же время адвокат Сергей Бадамшин сообщает, что пока постановление в суде еще не оглашали. Пресс-служба суда позже уточнила, что два месяца ареста — это срок, который запросило следствие.

Сафронов был задержан утром 7 июля. По версии ФСБ, он передал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну.

По данным источника «Интерфакса», во время допроса Сафронов заявил, что отрицает причастность к преступлению. Это же сам журналист повторил, когда его заводили в зал заседания. Источник РИА Новости, в свою очередь, заявил, что на допросе Сафронов отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Заседание началось в открытом режиме, но позже по ходатайству следователя его закрыли. Официальное обвинение журналисту ФСБ планирует предъявить в понедельник, 13 июля.