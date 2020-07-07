Суд арестовал журналиста Ивана Сафронова

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в рамках дела о госизмене.

Сафронов арестован на месяц и еще 30 суток — до 6 сентября.

Заседание, на котором избиралась мера пресечения, начиналось в открытом режиме. Позже его закрыли по ходатайству следователя.

Официальные обвинения журналисту, по словам его адвоката, ФСБ планирует предъявить 13 июля.

Адвокаты Сафронова заявили о намерении обжаловать его арест.