Прокуратура запросила 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу о сексуальном насилии над приемной дочерью.

Юрия Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. С 2018 года он находится в СИЗО. Дело в отношении историка расследуется повторно — ранее его оправдали по статьям об изготовлении порнографии и развратных действиях.

«Мемориал» считает дело Дмитриева политическим. В поддержку историка писали письма нобелевские лауреаты, российские деятели культуры, иностранные ученые.

Юрий Дмитриев в 1997 году нашел массовые захоронения репрессированных середины XX века в лесном урочище Сандармох в Карелии. Помимо этого, он составлял списки памяти репрессированных жителей региона.