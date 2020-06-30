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«Это терпеть невозможно» Константин Райкин, Елена Коренева и Мириам Сехон — в поддержку историка Юрия Дмитриева
Источник: Meduza
Российские актеры выступили в поддержку историка, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, которого судят по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. В рамках марафона солидарности, объявленного «Новой газетой», свои видеообращения записали актер и режиссер Константин Райкин, актрисы Елена Коренева и Мириам Сехон. Ролики сняли активистка Виктория Ивлева и режиссер Аскольд Куров. До 6 июля, когда в Петрозаводском городском суде возобновится процесс по делу Юрия Дмитриева, свои обращения также выпустят другие деятели российской культуры.