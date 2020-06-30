Российские актеры выступили в поддержку историка, главы карельского «Мемориала» , которого судят по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. В рамках марафона солидарности, объявленного «Новой газетой», свои видеообращения записали актер и режиссер Константин Райкин, актрисы Елена Коренева и Мириам Сехон. Ролики сняли активистка Виктория Ивлева и режиссер Аскольд Куров. До 6 июля, когда в Петрозаводском городском суде возобновится процесс по делу Юрия Дмитриева, свои обращения также выпустят другие деятели российской культуры.

Константин Райкин

Актеры в поддержку Юрия Дмитриева. Константин Райкин Meduza

Елена Коренева

Актеры в поддержку Юрия Дмитриева. Елена Коренева Meduza

Мириам Сехон

Актеры в поддержку Юрия Дмитриева. Мириам Сехон Meduza