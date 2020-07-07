Минздрав: 14 тысяч медиков, заболевших коронавирусом, получили страховые выплаты

Более 14 тысяч российских медиков, заразившихся коронавирусом на работе, получили , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Также министерством оформлены 40 выплат в связи со смертью медработников, заразившихся при исполнении трудовых обязанностей.

В конце мая Минздрав впервые отчитался о статистике смертей врачей от COVID-19. Сначала в ведомстве говорили о 101 умершем, но впоследствии стали ориентироваться на число страховых выплат в связи со смертью.

В Роспотребнадзоре заявляли, что к середине июня от коронавируса умерли 489 медицинских работников. Потом пресс-служба ведомства дезавуировала эти данные, назвав их неофициальными.

В «Списке памяти», который российские врачи ведут самостоятельно, по состоянию на 7 июля указаны 555 имен.