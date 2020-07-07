К задержанному Ивану Сафронову не пускают адвоката

Адвоката Олега Елисеева, представляющего интересы Ивана Сафронова, не допускают к своему подзащитному в здание Следственного управления ФСБ в Москве. Об этом в телеграме сообщает его коллега Сергей Бадамшин.

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, он передал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну.

Олег Елисеев ранее принимал участие в деле Варвары Карауловой и деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова.