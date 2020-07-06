Биржевой курс евро превысил 81 рубль

Курс евро на Московской бирже утром 6 июля поднялся выше 81 рубля. Как пишет ТАСС, предыдущий раз евро торговался у этой отметки 6 мая. С открытия торгов евро подорожал почти на 70 копеек.

Доллар на Московской бирже также дорожает к рублю. По состоянию на 11:00 мск, американская валюта стоила 71,62 рубля, подорожав с открытия торгов более, чем на 20 копеек.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают снижение биржевого курса российской валюты с опасением новых санкций в отношении России.