Спикер Конгресса США предложила «незамедлительно» ввести санкции против России из-за подозрений в сговоре с талибами

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что США должны незамедлительно ввести санкции против России из-за подозрений в сговоре с террористами из «Талибана» в Афганистане.

«Мы должны ввести санкции против России, и мы должны сделать это прямо сейчас», — сказала Пелоси в интервью MSNBC.

The New York Times 26 июня написала со ссылкой на источники, что российская военная разведка предлагала боевикам, связанным с движением «Талибан», вознаграждение за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе США. По данным NYT, об этом доложили Дональду Трампу, но Белый дом пока не предпринял ответных действий.

И Россия, и «Талибан» отрицают сообщения об оплате из Москвы убийств американцев в Афганистане. В России «Талибан» официально считается террористической организацией.

Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что у ведомства нет доказательств, свидетельствующих о сговоре России и «Талибана». Президент США Дональд Трамп также отмечал, что ему об этом ничего не известно.