В Красноярском крае от СOVID-19 умерла врач. Ее дочь заявила, что матери не оказали медицинскую помощь

В Красноярском крае от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла 58-летняя врач Уярской больницы Галина Лебедева. Дочь Лебедевой Елизавета, сообщает НГС24, рассказала, что ее мать периодически дежурила в приемном покое. Как минимум у пятерых человек, которых привезли в больницу во время дежурств Лебедевой, был обнаружен коронавирус. При этом, по словам Елизаветы Лебедевой, больница не обеспечивала ее мать средствами защиты.

21 июня, приводит издание рассказ Елизаветы Лебедевой, ее мать почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. На следующий день в больнице, по словам дочери, Галине Лебедевой отказались сделать КТ, заявив, что она «не влезет в аппарат». Лебедевой дали больничный, но, как рассказывает дочь, не предложили госпитализацию.

Спустя несколько дней состояние Лебедевой ухудшилось, она вновь пришла в больницу, где ей на этот раз сделали КТ, показавшее, по словам дочери, почти 100% поражение легких. Мать, по словам Елизаветы Лебедевой, не хотели класть в реанимацию. Место в реанимации для Лебедевой в больнице, где она работала, нашлось лишь после звонка на горячую линию.

Впоследствии родственники добились, чтобы Галину Лебедеву перевели в краевую больницу, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но 2 июля она умерла.

Краевая прокуратура начала проверку, в ходе которой, сообщается на сайте надзорного органа, «будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц».

В неофициальном «Списке памяти» по состоянию на 5 июля было 526 имен российских медиков, умерших от коронавируса (Галины Лебедевой в нем нет).

Минздрав в мае говорил о более чем 100 умерших от COVID-19 медиков, однако в начале июля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что считать следует только смерти врачей, которые признаны страховыми случаями. С начала пандемии коронавируса в России выплачено лишь 40 страховок родственникам врачей, умерших от коронавируса.