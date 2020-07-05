В Австрии убит гражданин России, просивший политическое убежище

В австрийском городе Герасдорф, расположенном недалеко от Вены, убит гражданин России, сообщает агентство APA со ссылкой на представителей полиции.

Имя россиянина и другие подробности о личности погибшего не раскрываются, сообщается лишь, что он просил политическое убежище в Австрии.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в городе Линц. При задержании он не оказал сопротивления, сообщила полиция. На след подозреваемого, заявили представители правоохранительных органов, они вышли, отследив транспортное средство, замеченное на месте преступления.

Представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер сообщил ТАСС, что подозреваемый — также гражданин России. Шварценекер также рассказал, что погибшему было 43 года.

«Кавказский узел» со ссылкой на источники сообщает, убит Анзор Умаров, неоднократно критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова, в том числе в своем ютьюб-канале «Анзор из Вены». По данным издания, по подозрению в убийстве также задержан уроженец Чечни.

Насильственную смерть выходцев из Чечни, покинувших Россию и проживающих в других странах, неоднократно связывали с действующими властями республики. Официально такую связь не подтверждали ни иностранные правоохранительные органы, ни российские и чеченские власти.