Киллер ФСБ, грузинский агент, враг Кадырова В Киеве убит Тимур Махаури. Что о нем известно?

8 сентября в Киеве на Большой Васильковской улице при подрыве автомобиля был убит мужчина, которого МВД Украины назвало грузинским гражданином Тимуром Махаури. При взрыве тяжело пострадала женщина (по данным украинских СМИ, это модель Наталья Кошель); в машине также находился ребенок, он не пострадал. Тимур Махаури упоминался в СМИ под разными именами и в контексте разных событий, связанных с вооруженными формированиями на Северном Кавказе; его также называли бойцом чеченских добровольческих батальонов, участвующих в войне в Донбассе. «Медуза» рассказывает главное, что известно об этом человеке.

В МВД Украины убитого после взрыва автомобиля неподалеку от центра Киева Тимура Махаури назвали человеком, «достаточно известным в криминальных кругах». «Он гражданин Грузии, имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами», — заявил представитель министерства Артем Шевченко. Полиция начала расследование по статье «умышленное убийство» и не исключила, что дело может быть квалифицировано и как теракт.

Тимур Махаури упоминался в СМИ под разными именами — как собственно Махаури, Руслан Папаскири, Али Дабуев и Али Тимаев (последнее имя, как следует из слов украинского журналиста Юрия Бутусова, может быть настоящим). Кроме того, его знали под прозвищами (или позывными) «Зона» и «Призрак». О его биографии практически ничего неизвестно — собеседники «Коммерсанта» из чеченской диаспоры в Турции три года назад говорили, что в 2000-м он «перебрался из Чечни в Панкисское ущелье Грузии». В 2015 году в интервью «МК» журналист Ислам Сайдаев (назван в публикации бывшим сторонником сепаратистов, который стал потом сотрудником правительства Чечни) назвал его «представителем радикальных боевиков».

В публикациях «Кавказского узла» в первой половине 2009 года со ссылкой на сотрудников МВД по Чечне упоминалась группа боевиков под руководством Тимура Махаури, действующая в Чечне и Ингушетии; шла ли речь об этом же человеке, неизвестно.

Его называли агентом спецслужб — российских и грузинских. Имя Тимура Махаури упоминалось в СМИ прежде всего в связи с судебным процессом в Турции, где он обвинялся в причастности к убийству нескольких человек из среды чеченских боевиков, проживавших в стране. Местные СМИ тогда писали, что обвинение считает эти преступления совершенными по заказу ФСБ. Собеседники в турецкой чеченской диаспоре говорили «Коммерсанту», что Махаури мог работать и на Россию, и на Грузию.

Ислам Сайдаев в интервью «МК» назвал его «официальным представителем боевиков» и «одновременно агентом спецслужб Грузии»; на одном из запрещенных в России сайтов чеченских сепаратистов о нем говорят как о «киллере ФСБ». При этом один из мужчин, с которым поговорил телеканал «112» сразу после убийства Махаури, заявил, что «его называет своим личным врагом» глава Чечни Рамзан Кадыров.

Тимура Махаури судили в Турции за убийство нескольких выходцев из Чечни. Убитого в 2009 году Али Осаева называли представителем террористической организации «Имарат Кавказ» в Турции. Другой погибший, Берг-Хаж Мусаев, упоминался в СМИ как человек из ближайшего окружения Доку Умарова, многолетнего лидера чеченских боевиков; в 2011 году Мусаев был убит вместе с Рустамом Альтемировым и Заурбеком Амриевым, которых СК разыскивал по делу о теракте в аэропорту Домодедово.

Махаури, которого обвиняли в убийстве Осаева, был единственным арестованным фигурантом дела; заочно по нему проходили еще два человека, которые находились в Турции по фальшивым паспортами и якобы работали на ФСБ. Среди доказательств была видеозапись, на которой Махаури опознали родственники погибшего; утверждалось также, что после преступления он пришел на похороны Осаева. Для Махаури запрашивали пожизненное заключение, однако в апреле 2016 года его оправдали.

Махаури, возможно, участвовал в убийстве Шамиля Басаева. О его роли в этой операции сообщила в 2014 году турецкая прокуратура — якобы Махаури в 2006 году в Грузии готовил грузовик со взрывчаткой и боеприпасами, который взорвался на территории Ингушетии и убил Басаева. Об этом же говорил «МК» Ислам Сайдаев, назвавший «куратором операции» Георги Лордкипанидзе — бывшего замглавы МВД Грузии, в 2015-2016 начальника одесской полиции. По его словам, Руслан Папаскири (то есть Махаури) принимал в убийстве Басаева «непосредственное участие» — «занимался покупкой оружия, деньги передавал, получал груз», «перевозил заминированные КАМАЗы».

Махаури-Папаскири также упоминается вместе с Лордкипанидзе в связи со спецоперацией в Лопотском ущелье в 2013 году. В августе 2012 года грузинские силовики в ущелье Лопота убили группу вооруженных людей (преимущественно чеченского происхождения), которые, по официальной версии, пришли с территории Дагестана и взяли в Грузии заложников. Существует альтернативная версия этих событий, согласно которой случившееся было провокацией грузинских спецслужб, устроенной накануне выборов; согласно публикации «МК», в которой эта версия изложена, Папаскири был одним из тех, кто «убеждал чеченцев ехать в Грузию» и говорил, что там им дадут «дорогу на джихад».

Лордкипанидзе, которого «Коммерсант» назвал «активным участником» той операции, называл Махаури «патриотом Грузии» и утверждал, что он непричастен к убийствам в Турции.

Махаури мог приехать на Украину из-за близости к Лордкипанидзе, которого Михаил Саакашвили в 2015 году назначил главой полиции Одессы. Главный редактор «Цензор.нет», журналист Юрий Бутусов называет Махаури «личным другом» Лордкипанидзе. По данным журналиста, Махаури, хотя и «принимал участие» в деятельности чеченского добровольческого отряда, не был задействован в боевых действиях в Донбассе, а «светился в Киеве и Одессе».

Последние упоминания Махаури в СМИ перед гибелью были связаны с его задержанием в Киеве в январе 2017 года — тогда при нем были найдены два пистолета с боевыми патронами и удостоверение бойца добровольческого батальона имени шейха Мансура, который воюет в Донбассе. В командовании батальона подтвердили, что он состоит в подразделении и назвали «разведчиком». В феврале, по данным СМИ, его приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания за незаконное хранение оружия и освободили. В апреле он, как пишет «Цензор.нет», был уволен из батальона.