Delivery Club согласился погасить долги по зарплате курьерам, угрожающим забастовкой

Сервис доставки еды Delivery Club объявил, что задолженность перед курьерами по зарплате будет полностью погашена, сообщает ТАСС.

Долг перед курьерами, цитирует агентство заявление компании, возник по вине логистического партнера Delivery Club. «Мы категорически не приемлем такое отношение к курьерам, добросовестно работавшим в период домашней изоляции, поэтому немедленно расторгаем договор с данным логистическим партнером», — заявили в Delivery Club.

Курьеры, подчеркнули представители сервиса доставки еды, смогут продолжить работу, им будут предложены другие варианты трудоустройства.

Ранее инициативная группа курьеров Delivery Club объявила, что требует погасить долги по зарплате и пересмотреть трудовые договоры. В противном случае, сообщалось на странице профсоюза «Курьер» во «Вконтакте», в понедельник, 6 июля, будет объявлена забастовка, в которой готовы принять участие более 70 человек.

В начале июня сообщалось, что курьеры Delivery Club начали жаловаться в соцсетях на ухудшение условий работы, необоснованные увольнения и невыплату денег. В Delivery Club тогда объяснили происходящее введением нового тестового режима по увеличению зон доставки, заверив, что тест был завершен еще до появления жалоб, а все штрафы за отказ от принятия заказов на увеличенное расстояние были компенсированы. Прокуратура Москвы в связи с жалобами курьеров начала проверку на предмет соблюдения трудового законодательства, о ее результатах не сообщалось.