Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет. Об этом в телеграме сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Валерий Шарифулин / ТАСС / Vida Press

Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов сообщил РИА Новости, что Абдулманап Нурмагомедов умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Его собираются похоронить в ночь на 4 июля в селе Кироваул, где он жил.

Хабиб Нурмагомедов пока не комментировал эту информацию. 28 июня спортсмен опубликовал в инстаграме фотографию отца с подписью «Father».

14 мая стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с пневмонией. Позднее его состояние ухудшилось, ему сделали операцию на сердце, какое-то время он находился в коме. У Нурмагомедова-старшего диагностировали коронавирусную инфекцию. 19 июня тренер спортсмена Хавьер Мендес заявил, что Абдулманап Нурмагомедов вылечился от COVID-19 и идет на поправку.

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