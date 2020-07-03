Роспотребнадзор составил для учебных заведений рекомендации по работе при эпидемии

Роспотребнадзор составил для учебных заведений рекомендации по работе «в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». Документ опубликован на сайте ведомства.

Среди прочего, расписание следует составлять так, чтобы минимизировать контакты детей. Кроме того, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет, уточняет РИА Новости.

В таком кабинете будут проходить все уроки, кроме тех, где используется специальное оборудование — это физика, химия, труд, ИЗО и физкультура.

Проветривать школьные коридоры и места отдыха следует во время уроков, а кабинеты — на переменах, следует из документа.

Российские школы перешли из-за эпидемии COVID-19 с конца марта перешли на дистанционное обучение. Единый госэкзамен школьники начали сдавать 3 июля.