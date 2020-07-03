Основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина заочно арестовали по делу о мошенничестве

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом Осечкин сообщил в фейсбуке.

В карточке дела указана часть 2 статьи 159 УК — мошенничество, совершенное группой лиц или с причинением значительного ущерба.

По данным Mash, Осечкина подозревают в продаже родственникам заключенных страховых полисов. Страховки якобы продавали с 2015-го по 2019 год через офисы страховых компаний в Москве. «У половины из этих контор уже отозваны лицензии», — утверждает Mash.

В деле, по информации издания, 19 потерпевших, ущерб оценивается в полтора миллиона рублей.

«Осечкина называют руководителем группы, а страховщика Михаила Шнейдермана — его помощником», — пишет Mash, уточняя, что Шнейдерман умер в конце 2019 года.

По мнению Осечкина, цель уголовного преследования —«уничтожение правозащитного проекта Gulagu.net». По его словам, он узнал о заочном аресте случайно: «Никакие следователи и судьи меня ни о чем не извещали, не уведомляли и даже не пытались со мной связаться».

Владимир Осечкин уехал из России в 2015 году после обыска по другому делу о мошенничестве (обыск также проходил у юриста Дениса Солдатова, сотрудничавшего с Gulagu.net). В 2016 году Осечкина уведомили, что его причастность к делу не доказана, уточняет «Медиазона».

Gulagu.net неоднократно рассказывала о пытках в российских колониях. В частности, Осечкин был одним из источников информации о бунте в ИК-15 в Ангарске в мае 2020-го.