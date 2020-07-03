МАГАТЭ заявило о повышенном уровне радиации в Северной Европе у границы с Россией. В Кремле утверждают, что поводов для беспокойства нет

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало незначительный уровень повышения радиации в Северной Европе. Агентство обратилось к входящим в него европейским странам с просьбой помочь установить источник радиоактивных изотопов.

По состоянию на 29 июня, сообщило МАГАТЭ, 29 европейских стран, входящих в агентство, отчитались, что на их территории не происходило выбросов изотопов. Такую же информацию добровольно предоставили Албания, Грузия, Таджикистан и ОАЭ. Среди стран, заявивших, что на их территории не было выбросов радиоактивных веществ, не было России.

В МАГАТЭ подчеркнули, что хотя превышение уровня радиации не представляет опасности для людей или окружающей среды, агентство рассчитывает на то, что «остальные члены организации предоставят достоверную информацию».

3 июля вопрос о повышении уровня радиации на границах с Россией журналисты задавали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. «В России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что в Кремле не видят поводов для беспокойства.

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В августе 2019 года на полигоне в Белом море взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. При взрыве погибли не менее пяти человек, включая сотрудников «Росатома». Официально выброс радиации при взрыве ракеты был признан лишь через несколько дней.

В октябре 2017 года в Европе была зафиксирована повышенная концентрация рутения-106. Западные ученые полагали, что источник изотопа находится на юге Урала или в Казахстане. Наибольшая концентрация рутения-106 была зафиксирована вблизи челябинского атомного производственного объединения «Маяк», однако «Росатом» факт выброса так и не признал.