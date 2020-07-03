Директора ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье об «иностранных агентах»

Симоновский суд Москвы оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на сто тысяч рублей по статье об «иностранных агентах». Об этом со ссылкой на Жданова сообщает «Медиазона».

Штраф назначили из-за того, что в инстаграме фонда нет маркировки «иностранный агент».

Речь идет об административном деле по части 2 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции «иностранного агента»), уточняет «Интерфакс».

В марте 2020 года на 500 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки в инстаграме оштрафовали сам ФБК. Юрист фонда Александр Помазуев говорил тогда, что на Жданова и на ФБК составили по три административных протокола.

Закон об «иностранных агентах» действует в России с 2012 года, такой статус Минюст присваивает НКО, которые, по мнению министерства, занимаются политикой и получают иностранное финансирование.

ФБК включили в реестр НКО-«иностранных агентов» в октябре 2019-го из-за пожертвования от испанской компании. Ее владелец не смог объяснить, зачем он отправил деньги фонду. ФБК вернул пожертвование, но Минюст не исключил его из реестра.