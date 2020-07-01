В Швеции проведут расследование действий властей по борьбе с коронавирусом

Правительство Швеции сформировало комиссию для расследования мер, принятых в стране для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.

Комиссия изучит, какие меры против коронавируса приняли центральные и местные власти и как шведы соблюдали рекомендованные ограничения. Кроме того, комиссия оценит, насколько успешно Швеция боролась с эпидемией по сравнению с другими странами.

В комиссию войдут специалисты в области медицины, этики и экономики. Возглавит ее бывший глава Высшего административного суда Швеции. Окончательный доклад о своей работе комиссия представит в феврале 2022 года, пишет Bloomberg.

Как отмечает Financial Times, комиссия была создана под давлением оппозиции, критиковавшей подход правительства Стефана Лёвена к борьбе с эпидемией.

Швеция, в отличие от абсолютного большинства европейских стран, не вводила жесткий карантин из-за COVID-19. Там прекратились массовые мероприятия и закрылись кинотеатры и музеи, но продолжали работу начальные школы, кафе, парикмахерские и торговые центры.

Результатом такой стратегии стала гораздо более высокая заболеваемость и смертность, чем в соседних странах Северной Европы. В Швеции коронавирусом заразились 69 тысяч человек, умерли 5370 человек. Большинство из них — люди старше 70 лет.

В начале июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что стране стоило приложить больше усилий по борьбе с COVID-19 (например, лучше подготовить дома престарелых) и что избранная стратегия привела к слишком большому числу смертей. При этом Тегнелл подчеркнул, что в целом считает ее верной.