Главный эпидемиолог Швеции признал, что отказ от строгой изоляции был ошибкой

Швеции следовало бы с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции установить дополнительные ограничения, сказал в интервью «Шведскому радио» главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

По его словам, если бы Швеция столкнулась с эпидемией COVID-19 сейчас, уже имея знания о ней, то меры, принятые в стране, «были бы где-то между тем, что есть, и тем, что приняли в других странах».

Как пишет Bloomberg, Тегнелл признал, «что его стратегия борьбы с COVID-19 привела к слишком большому числу смертей после того, как он убедил свою страну избежать строгой изоляции».

Швеция согласилась с подходом Тегнелла к борьбе с эпидемией, напоминает Bloomberg. В стране не закрывали рестораны, магазины и школы. Агентство отмечает, что такое решение «вызвало как похвалу, так и осуждение со всего мира».

«Однако не подлежит обсуждению то, как эта стратегия повлияла на число умерших [от инфекции] в стране, — пишет Bloomberg. — При 43 смертях на сто тысяч населения уровень смертности в Швеции стал одним из самых высоких в мире».

Процент смертности в Швеции (11,6% от числа заболевших, по данным университета Джонса Хопкинса) оказался значительно выше, чем в соседних Дании и Норвегии (4,9% и 2,8% соответственно), которые с самого начала установили жесткие ограничения, заключает агентство.

К 3 июня в Швеции зафиксировали 40,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, умерли от инфекции за время эпидемии 4542 человека.