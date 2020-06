Суд в США приостановил выход книги племянницы Трампа о его «губительных недостатках»

Суд в городе Покипси, штат Нью-Йорк, временно запретил издавать книгу племянницы президента США Дональда Трампа, психолога Мэри Трамп, сообщает Politico.

Суд удовлетворил просьбу младшего брата президента Роберта Трампа, утверждающего, что книга нарушает соглашение о неразглашении, которое заключили после смерти их отца Фреда Трампа в 1999 году. Ожидалось, что книга выйдет 28 июля, но суд запретил издателю распространять произведение, пока не будет принято постоянное решение по иску Роберта Трампа. Сколько времени на это понадобится, неизвестно.

Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the Worldʼs Most Dangerous Man). В описании на сайте издательства сказано, что племянница президента «описывает кошмарные переживания, разрушительные отношения и трагическую комбинацию из пренебрежения и злоупотребления».

В издательстве указывают, что многие эксперты, психологи и журналисты пытались разобраться в «губительных недостатках» Дональда Трампа, но Мэри Трамп одна может подробно рассказать о «захватывающей, пугающей саге… об одной из самых влиятельных и разобщенных семей в мире».

