СК увязал неотложный обыск у Петра Верзилова с «Медиазоной»

Следственный комитет проводил у издателя «Медиазоны» Петра Верзилова обыск без судебного решения (неотложный обыск), поскольку обыск «не терпел отлагательств», а получить решение было невозможно.

Об этом сказано в объяснении следователя Басманному суду, которое опубликовал глава «Агоры» Павел Чиков.

Как уточняет «Медиазона», обыском у Верзилова руководил генерал-майор Рустам Габдулин (возглавлял следственные группы по московскому и по болотному делу).

В постановлении Габдулин указал, что «при промедлении» Верзилов мог бы узнать о предстоящем обыске, что привело бы «к его активному сопротивлению».

Далее генерал-майор СК пишет, что у Верзилова «много сторонников, негативно относящихся к органам власти». Они могли бы, полагает следователь, помочь Верзилову уехать из России, а также скрыть и уничтожить важные для следствия «предметы и документы».

Наличие у Верзилова таких сторонников Габдулин объясняет тем, что Верзилов — владелец «сайта „Медиазона“» (как объясняет сама «Медиазона», «на самом деле домен не оформлен на Верзилова»). Издание, по словам генерал-майора, публикует «новости о преследовании граждан России за их политические взгляды».

Такие публикации, а также «негативная оценка деятельности правоохранительных органов» — это, по мнению следователя, «основное направление деятельности» «Медиазоны».

Как уточнил Чиков, Басманному суду объяснений Габдулина «вполне хватило, чтобы узаконить обыск post factum».

Сотрудники СК в семь утра 21 июня выломали дверь в квартиру Верзилова и увезли на допрос по «московскому делу». Следователи допрашивали его как свидетеля, при этом назвав организатором «массовых беспорядков» в Москве 27 июля 2019 года.

После того, как Верзилов вышел из полиции, на него напал человек по имени Максим Барышников. Верзилова снова задержали, составили протокол, где указали, что он матерился на улице, а 22 июня суд назначил ему 15 суток ареста.