Напавший на Петра Верзилова спрашивал в интернете, что делать после задержания и как понять, что находишься в розыске

Максим Барышников, который напал на участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, в прошлом спрашивал в интернете, что делать после задержания полицией и как понять, находится ли кто-то в розыске.

Эти сообщения в 2018 и 2019 годах были опубликованы на сайте The Question в аккаунте, который предположительно принадлежит Барышникову. На аккаунт обратил внимание пользователь твиттера Юрий Бурдин. Фотография владельца аккаунта совпадает с одним из фото Барышникова, которые «Медиазона» нашла в соцсетях.

«Как понять, что ты в розыске?» — спрашивал Барышников в сентябре 2018 года. «Недавно не убежал от ментов, был задержан, сфоткан, сняли пальцы и взяли номер телефона и . Вопрос стоит ли менять номер и саму трубку по причине возможной перехваты траффика и разговоров?» — писал он в январе 2019-го (орфография и пунктуация сохранены).

21 июня Петра Верзилова задержали и допросили в рамках . Следователи называли Верзилова организатором массовых беспорядков, но пока он имеет статус свидетеля.

Когда после допроса Верзилов вышел из ОВД, незнакомый ему человек дважды сбил его с ног. После этого Верзилова снова задержали и составили протокол об использовании нецензурной брани. 22 июня Верзилов был арестован на 15 суток. Он назвал инцидент «полицейской провокацией».

«Медиазона» нашла соцсети Максима Барышникова, сбившего Верзилова с ног. Барышникову 21 год, он живет в Москве. После школы он сразу пошел в армию. Дальнейший род его занятий неизвестен. Человек с такими именем и фамилией не фигурирует в материалах дел, которые рассматривали московские суды.